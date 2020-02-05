 
Информация к новости
  • Просмотров: 21
  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Стоки древнего города Помпеи вернут в эксплуатацию через 2300 лет после постройки

Категория: Новости

Стоки древнего города Помпеи вернут в эксплуатацию через 2300 лет после постройки

Древние дренажные стоки Помпеи, сохранившиеся в идеальном состоянии, начнут использовать спустя 2300 лет после постройки. Тоннель, протяженностью в 1500 футов (около 460 метров), пролегает под самыми знаменитыми сооружениями итальянского города. 

Дренажная система строилась в три этапа, начиная с III века до нашей эры. Тоннели начинаются от Помпейского форума и ведут к Имперской вилле. Стоки проходят под статуей Кентавра и Виа Мариной. Входы в канализацию были заблокированы, но скоро их откроют из-за проблем с затоплением от дождя. 

Стоки древнего города Помпеи вернут в эксплуатацию через 2300 лет после постройки

В 2018 году спелеологи оценили тоннель и признали его пригодным для использования. Старая система применялась для слива воды в море. Сеть сложная, но структурно устойчивая. Ее часть достроена римлянами в I веке до нашей эры. 

Стоки древнего города Помпеи вернут в эксплуатацию через 2300 лет после постройки

Проект изучения этих тоннелей является частью деятельности Археологического парка Помпеи. 
Исследование сложной системы подземных каналов говорит о том, сколько еще неизведанного можно изучить в городе. Благодаря работе экспертов удалось заполнить многие проблемы в знаниях,
- рассказа гендиректор парка Массимо Осанна.

 


Источник: Lenta.UA



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать