Стоки древнего города Помпеи вернут в эксплуатацию через 2300 лет после постройки

Древние дренажные стоки Помпеи, сохранившиеся в идеальном состоянии, начнут использовать спустя 2300 лет после постройки. Тоннель, протяженностью в 1500 футов (около 460 метров), пролегает под самыми знаменитыми сооружениями итальянского города.

Дренажная система строилась в три этапа, начиная с III века до нашей эры. Тоннели начинаются от Помпейского форума и ведут к Имперской вилле. Стоки проходят под статуей Кентавра и Виа Мариной. Входы в канализацию были заблокированы, но скоро их откроют из-за проблем с затоплением от дождя.

В 2018 году спелеологи оценили тоннель и признали его пригодным для использования. Старая система применялась для слива воды в море. Сеть сложная, но структурно устойчивая. Ее часть достроена римлянами в I веке до нашей эры.