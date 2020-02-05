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  • Просмотров: 70
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В ракетах SpaceX можно будет онлайн забронировать места 

Категория: Новости

В ракетах SpaceX можно будет онлайн забронировать места 

Компания SpaceX запустила онлайн-сервис, который позволяет арендовать место в ракете для запуска спутников.

Сервис рассчитан на тех пользователей, у которых нет денег на аренду целой ракеты, поскольку цена за запуск ракеты SpaceX может стоить 60 миллионов долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на ITsider.

Грузы до 200 кг обойдутся от $1 млн, а каждый лишний килограмм добавит к цене $5.

На сайте можно выбрать тип орбиты, куда нужно доставить спутник, а также указать максимально раннюю дату полета — сейчас это июнь 2020 года.

Сайт автоматически рассчитает цену после того, как пользователь укажет общую массу груза. Ему также скажут, какие ракеты доступны и когда они отправляются на орбиту.

Сумма полета может увеличиться за дополнительные функции — дозаправку, например.

После оформления заявки заказчик должен оплатить первый взнос суммой $5000.



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