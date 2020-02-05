Налоговая триада: зачем объединять ЕСВ, НДФЛ и военный сбор





Представители законодательной власти Украины хотят объединить ряд налогов, снизив тем самым нагрузку на предприятия и граждан. Прежде всего, речь идет о едином социальном взносе, который является главным «донором» Пенсионного фонда. Они уверены в качественном эффекте от такого решения и дальнейшем выводе заработных плат наемных работников из тени. Но есть мнение, что этого делать не стоит – страна столкнется с проблемой наполнения бюджета.

Maanimo разбирался, каким образом это планируют осуществить, а также стоит ли применять подобную практику в целом.

Недавно председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Данил Гетманцев сообщил, что в рамках налоговой реформы, которую власти планируют провести в текущем году, в нашей стране могут объединить три налога: единый социальный взнос (ЕСВ), налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор (ВС). Он также уточнил, что при этом ставку такого консолидированного налога могут снизить. Хотя не указал, какой может быть ставка в процентном отношении.

Снижение ЕСВ дало позитивные результаты

В 2015 году ЕСВ в Украине был значительно снижен с 42% до 22%. Как заявляла народный депутат 8-го созыва Татьяна Острикова, поступления по ЕСВ с 2015 по первую половину 2019 года остались практически теми же, что и были до снижения ставки. А вот поступления от НДФЛ возросли практически вдвое. По ее мнению, тогда решение было выбрано правильное.

И действительно, такое большое снижение ЕСВ дало свои положительные результаты: часть «черных» зарплат успешно вывели из тени, и немалое количество украинских граждан, которые являются наемными работниками, стало получать официальные доходы. И это позитивный аспект, потому что физлица работают не только на своего хозяина, но и на свою достойную пенсию, отчисляя средства в Пенсионный фонд.

нелегальна зарплата

Что будет с консолидированной ставкой

Так нужно ли объединять ЕСВ с другими налогами и понижать эту общую ставку? Нужно ли экспериментировать с НДФЛ, объемы поступлений от которого заметно возросли?

Нужно, и практика такого объединения есть. Именно такое мнение в комментарии для maanimo выразил эксперт по налоговой политике Вячеслав Черкашин.

«Идея эта не нова. Об этом говорилось в экспертной среде еще 5-6 лет назад. Сегодня, несмотря на успехи, связанные со снижением в 2015 году ставки ЕСВ, в тени находятся зарплаты наемных работников на огромную сумму в 200 млрд грн. И наша задача – «отбелить» их как можно быстрее. Я думаю, что такая консолидированная ставка (ЕСВ+НДФЛ+ВС) должна быть не более 20-25%. Тогда эффект будет положительный. Если же мы примем за основу ставку, например, в размере 40-41%, то ничего хорошего из такой затеи не выйдет».

С ним солидарен и директор Института социально-экономических трансформаций Илья Несходовский, который уверяет, что подобная система работает в США и демонстрирует свой эффект.

Поступления в бюджет сильно сократятся

Однако далеко не все эксперты позитивно отзываются об идее объединения этих трех налогов.

Член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков, адвокат Тарас Коваль считает, что Верховная Рада Украины компетентна проработать этот вопрос на законодательном уровне. Проблема заключается в другом – стоит ли это вообще делать. Эксперт признается, что не понимает цели объединения налогов и снижения консолидированной ставки по ним. Если все-таки народные депутаты решаться на запуск такого налога, то потери бюджета при этом очевидны: последние 10 лет НДФЛ выровнялся по объемам поступлений с налогом на прибыль предприятий и стал бюджетообразующим. То же самое Коваль говорит о ЕСВ – его и так достаточно снизили в 2015 году.

«Да, это сыграло свою положительную роль в «отбелении» зарплат, но сегодня Пенсионный Фонд Украины испытывает большую нехватку денежных средств на выплату пенсий нашим согражданам. Зачем спиливать эту «золотую ветку», зная прекрасно, что такое может закончиться плачевно?» - отмечает эксперт.

Он также говорит, что к реформаторам ЕСВ у него всегда был один и тот же вопрос: существующая система этого взноса в Украине предполагает плату на социальное и пенсионное обеспечение тех, за кого платят или кто платит.

«Если от нее хотим отказаться, почему бы государству не вернуть в процессе такого реформирования уже уплаченные взносы? Внятного ответа на этот вопрос мне пока не удалось услышать. Также, очевидно, что в таком случае из статьи №1 Конституции Украины стоило бы убрать в процессе реформирования ЕСВ первое слово из словосочетания «социальное государство».

Хотим ли мы строить социальное государство?

Понятно, что государство должно заботиться о своих гражданах, и в первую очередь, о пенсионерах. Необходимо делать все возможное, чтобы наполнять Пенсионный фонд деньгами. И лучшего «донора», чем ЕСВ, пока не придумано. Это если государство действительно декларирует, что оно является социальным.

Поэтому, может быть, спорным и неоднозначным является недавнее заявление министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова о том, что он предлагает обсудить тему отмены ЕСВ как такового. Правда, министр предлагает компенсировать эту отмену за счет увеличения размеров налога на недвижимость и другие активы. В этом случае, конечно, все нужно просчитывать и оговаривать. В то же время опыт развитых западных стран показывает нам обратную картину – рост налоговых ставок и расширение базы налогообложения, также как и увеличение количества самих налогов.