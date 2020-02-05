В Польше обнаружили 13 тысяч украинцев-нелегалов

В Польше за год провели 4094 проверки, чтобы выяснить, законно ли трудоустроены мигранты. При этом было обнаружено более 14,7 тысяч приезжих, которые не были официально оформлены по месту работы. В большинстве случаев такими работниками оказывались украинцы, количество которых достигло 13,3 тысяч человек. Кроме того, за границей нелегально работали 476 граждан Грузии, 326 граждан Молдовы и 243 гражданина Беларуси. Отметим, что, по данным Пограничной службы Польши, в 2019 году государственную границу пересекло 10,4 млн граждан Украины.