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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Польше обнаружили 13 тысяч украинцев-нелегалов

Категория: Новости

В Польше обнаружили 13 тысяч украинцев-нелегалов

В 2019 году польские пограничники выявили более 13 тысяч украинцев, которые нелегально работали на территории Польши, как сообщает «Польское радио».

В Польше за год провели 4094 проверки, чтобы выяснить, законно ли трудоустроены мигранты. При этом было обнаружено более 14,7 тысяч приезжих, которые не были официально оформлены по месту работы. В большинстве случаев такими работниками оказывались украинцы, количество которых достигло 13,3 тысяч человек. Кроме того, за границей нелегально работали 476 граждан Грузии, 326 граждан Молдовы и 243 гражданина Беларуси. Отметим, что, по данным Пограничной службы Польши, в 2019 году государственную границу пересекло 10,4 млн граждан Украины.



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