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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Закон о рынке земли “слуги народа” надеются принять в апреле

Категория: Новости

Закон о рынке земли “слуги народа” надеются принять в апреле

Законопроект о рынке земли Верховная рада Украины сможет принять не ранее 16-17 апреля,  заявил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия,. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе. “Это просто затягивание процесса. Хотят они искусственно затягивать процесс на несколько месяцев, окей, будем так идти и двигаться таким образом… Я думаю, что в апреле. Где-то так. Мы же вчера измеряли, какая скорость прохождения поправок. Сегодня она не ускоряется. Тогда с такой скоростью будем двигаться, то это случится в апреле. Где-то 16-17 апреля… Я вам предлагаю на месяц идти в отпуск, потому что нет никаких новостей из Рады, вот так будет скучно”, — заявил Арахамия.

Напомним, ВР по состоянию на пятницу, 7 февраля, рассмотрела 216 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок.



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