Разумков поделился подробностями о своей зарплате: в 2020 году она стала больше

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что в 2020 году его зарплата увеличилась по сравнению с прошлым годом: в январе он получил 38 тыс. грн. Об этом спикер парламента заявил в ток-шоу "Противостояние" на телеканале Newsone, передает "Укринформ".

"Если говорить о январе, если не ошибаюсь, я получил 38 тыс. (гривен – ред.). Зарплата действительно немного выросла с учетом налогов где-то в 3 тыс. 600, если я не ошибаюсь, - это вообще, и с этого отнимите почти 20%. Это рост по сравнению с прошлым годом ", - сказал Разумков.

Он отметил, что этих средств ему хватает на жизнь, если учесть, что до работы спикером Рады он был обеспеченным человеком и понимал, какую зарплату будет получать на этой должности.

Напомним, в январе Кабинет министров Украины обнародовал данные о зарплатах министров. На сегодняшний день зарплаты министров, народных депутатов и других госчиновников исчисляются десятками, а иногда и сотнями тысяч гривен за месяц.