 
Информация к новости
  • Просмотров: 77
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В китайской провинции Хубэй количество смертей от коронавируса достигло 699 случаев, а всего в мире - 724

Категория: Новости

В китайской провинции Хубэй количество смертей от коронавируса достигло 699 случаев, а всего в мире - 724

В китайской провинции Хубэй количество граждан, умерших от коронавируса, достигло 699 человек. Об этом сообщили местные власти провинции на своем сайте, передает Reuters.

 “Число смертей в центральной провинции Хубэй в Китае, вызванное вспышкой коронавируса, по состоянию на пятницу увеличилось на 81 человек – до 699", -  говорится в сообщении.

Большая часть новых смертей произошла в столице провинции Ухане, откуда, как считается, произошел вирус.

 

В Хубее, эпицентре вспышки, за день было зафиксировано еще 2 тыс. 841 заражений коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в провинции достигло 24 тыс. 953 человек.

Вместе с тем, South China Morning Post сообщает, что всего в мире количество умерших от коронавируса 8 февраля составляет 724 человек, из которых 722 смерти было в Китае, 1 – в Гонконге, и 1 – на территории других стран Азии.

Инфицированными во всем мире остаются 34 тыс. 872 граждан. Всего выздоровело 1 тыс. 568 человек.

 

источник



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать