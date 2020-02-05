В китайской провинции Хубэй количество смертей от коронавируса достигло 699 случаев, а всего в мире - 724

В китайской провинции Хубэй количество граждан, умерших от коронавируса, достигло 699 человек. Об этом сообщили местные власти провинции на своем сайте, передает Reuters.

“Число смертей в центральной провинции Хубэй в Китае, вызванное вспышкой коронавируса, по состоянию на пятницу увеличилось на 81 человек – до 699", - говорится в сообщении.

Большая часть новых смертей произошла в столице провинции Ухане, откуда, как считается, произошел вирус.

В Хубее, эпицентре вспышки, за день было зафиксировано еще 2 тыс. 841 заражений коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в провинции достигло 24 тыс. 953 человек.

Вместе с тем, South China Morning Post сообщает, что всего в мире количество умерших от коронавируса 8 февраля составляет 724 человек, из которых 722 смерти было в Китае, 1 – в Гонконге, и 1 – на территории других стран Азии.

Инфицированными во всем мире остаются 34 тыс. 872 граждан. Всего выздоровело 1 тыс. 568 человек.

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