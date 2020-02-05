Обвиняемый по делу об издевательствах в Центре социально-психологической реабилитации детей Одессы («Свитанок») сотрудник охранного агентства «Центр» Николай Д. полностью признал свою вину.

Как передаёт издание «Думская», об этом стало известно на заседании Малиновского районного суда города. Так, Д. раскаялся в содеянном и начал сотрудничать со следствием (1 ст. 127 УК Украины — пытки), а потому может получить условный срок. Жестокий охранник из «Свитанка» может отделаться «условкой» за издевательства над детьми

Добавим, что на том же заседании процесс по ходатайству прокуратуры решено было сделать закрытым.



Работник охранного агентства "Центр" почему-то резко решил сотрудничать со следствием! Почему он раньше этого не сделал, когда Поисковая платформа "911" обратила внимание на случай в "Свитанке". Он и его руководство всячески отрицали свое присутствие в охране ЦРП "Свитанок". Опять кто-то с кем-то договорился за спиной у общественности?!!!

Мы волонтеры возмущены! Возмущает и тот факт, что наше официальное обращение к депутату от партии «Слуга Народу» Олегу Колеву до сих пор осталось без реакции.

Проблема детского насилия не ограничивается «Свитанком». Такие примеры неоправданного насилия служат поводом для внедрения ювенальной юстиции, цель которой разрушить традиционную семью. А это угроза не отдельным людям, а обществу в целом! Наша задача прежде всего сохранить семью – ячейку общества, тогда и дети будут меньше нуждаться в защите.

У нас есть предложения к власти по внедрению общественного контроля в детских учреждениях, где высок риск детского насилия, но глава ОГА нас игнорирует! #ЗеВолонтерыУкраины всячески нас поддерживают в этом. Также нас подержал в своем Ютуб канале Анатолий Шарий, что было очень важно для нас.

Так вот, мое личное мнение как координатора "911" остаётся неизменным, преступник должен сесть в тюрьму, это станет назидательным примером для других, желающих применить физическую силу против беззащитных детей!

- написал в своем Facebook координатор Поисковой платформы "911" Александр Сопельник

Дело охранника недавно ушло в суд: по версии следствия, в конце июля 2019 года в помещении приюта «Свитанок» его воспитанники — 13-летняя девочка и 15-летний мальчик — вступили в половой контакт, о чём сразу стало известно воспитателю, которая вызвала сотрудников «Центра». Один из них решил наказать детей за то, что они сделали, и не придумал ничего лучше, чем под угрозой электрошокера заставить несовершеннолетних жевать использованное во время полового акта средство контрацепции. Затем охранник велел детям зайти в душевую комнату и начал их бить ремнём, а в это время другое лицо обливало провинившихся холодной водой из душа. На этом, однако, наказание не закончилось: сотрудник «Центра» приказал воспитанникам приюта взять книги и выполнять физическое упражнение «планка», несмотря на то, что дети упрашивали мужчину остановить унижения.

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