АНОНС Слова № 05 1384 ВИДЕО

Вот уже почти половина февраля, а к нам неожиданно только что пришла зима. С первым снегом, дорогие читатели и зрители! Хотелось бы, чтоб на сей раз все эти снежные радости продлились не долго. И зима вместе с холодами, вирусами, карантином, платежками за тепло и прочими и сомнительными прелестями шла на спад!

Сегодня в анонсе очередного номера газеты Слово мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Игорь Назаренко. «Бусики закончились, а должок остался»

Визит в Киев Госсекретаря США Майка Помпео 30 января пышно освещался украинскими СМИ, было много взаимных заверений, пустых надежд и просто информационного шума. И это несмотря на то что визит носил полуофициальный характер, — Помпео готовится к отставке с поста руководителя американского внешнеполитического ведомства. Так какова же была главная тема визита?

-

Главная тема хоть и обсуждалась конфиденциально, но лежит на поверхности. Она не может не быть в орбите процесса импичмента Трампа и предстоящих президентских выборов в США. А иначе зачем бывший генпрокурор Виктор Шокин подал в ГБР заявление на Байдена, которого он обвинил во вмешательстве в работу ГПУ. Ведь Байден по-прежнему считается главным оппонентом Трампа на выборах. Неприятность, создающая некоторую напряженность, заключается в том, что нынешняя власть так и не нашла в себе силы очиститься от существенного влияния со стороны клиентелы Сороса, который близок американским демократам. Большой Майки приехал нагибать аборигенов. Спешу сообщить — бусики и зеркальца закончились. Их больше не будет. А вот за предыдущие дары заокеанских благодетелей местные аборигены до сих пор не рассчитались. Пришло время расчёта», - пишет политический аналитик Алексей Калиниченко на своей странице в Facebook.

-

О том, как и чем будет теперь рассчитываться Украина со своими заокеанскими друзьями – читайте в колонке редактора.

Никита Додон «Покушение на КЗоТ»

Урезать права работающих, отменив существующий Кодекс законов о Труде (КЗоТ), дерзнули младореформаторы Украины и вызвали протесты – каких, похоже, не ожидали. Возмущение части украинских профсоюзов покушением на «основные трудовые стандарты» поддержала помимо оппозиции в Раде Европейская конфедерация профсоюзов. А мнение главного профсоюзного объединения Европы учитывает даже Еврокомиссия , куда Исполком конфедерации подал официальное Заявление, осудив «нежелание украинского правительства провести надлежащие консультации с социальными партнерами по реформе трудового законодательства».

-

Огласка в ЕС спора из-за КЗоТ бьет пор репутации правительства Гончарука и карьере нынешнего Министра экономики Милованова. Попытки Милованова и Ко лукаво обмануть сограждан при реформировании правоотношений в трудовой деятельности предопределены его предыдущим перевоспитанием и переобучением. В официальной биографии его профессиональная деятельность отражена фрагментарно с акцентом, что он «ученый» и почетный Президент образовательной организации, ныне именуемой «Киевской школой экономики». Но главную правду в перечислении его карьерного продвижения от публики пытаются скрыть. Этот «реформатор» – исполнительный протеже экспансивной группы иностранных бизнесменов и политиков (под крылом Посольства США).

-

О том как специально обученные в США кадры пытаются менять законы нашей страны и что же все-таки будет с КЗОТОМ, читайте в статье Никиты Додона.

СУН Лицюнь. «Уверен, что мы обязательно одержим победу над коронавирусом нового типа».

И вновь о китайском короновирусе. Несмотря на беспрецедентные меры китайских властей, остановить этот вирус пока не удается. Все больше людей заболевают, все больше стран фиксируют случаи попадания к ним данного недуга. По этому поводу к жителям нашего города обратился генеральный консул КНР в Одессе.

-

И вот, что он сказал: «Китай и Украина — хорошие друзья и надёжные партнеры, которые всегда поддерживают друг друга в тяжелые времена. Генеральное Консульство КНР в Одессе поддерживает тесные контакты и сотрудничество с местными властями, чтобы обеспечить контроль над ситуацией. По состоянию на сегодняшний день, в Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции. Убежден, под руководством председателя КНР Си Цзиньпина, мудрый, сильный, трудолюбивый и отважный китайский народ сможет как можно скорее побороть эпидемию и одержать всестороннюю победу в этом оборонительном бою с эпидемией».

-

Подробнее о том, как на сегодняшний день идет борьба с короновирусом по всему миру, читайте в статье генерального консула КНР Сун ЛИЦЮнЯ.

-

Ну а мы еще раз напоминаем, что все те статьи, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово».