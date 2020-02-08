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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Социолог: Проведенный Дубилетом подсчет населения не имеет никакого отношения к переписи

Категория: Новости / Экономика и финансы

Социолог: Проведенный Дубилетом подсчет населения не имеет никакого отношения к переписи

Подсчет численности населения Украины, который состоялся под руководством министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета, не может заменить полноценную перепись.

Об этом рассказала в интервью изданию LB.ua директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

“Интересная идея господина Дубилета не имеет никакого отношения к переписи. Это оценка численности населения. А перепись – информация примерно по 50 вопросам о каждом человеке, проживающем в стране, – семейное положение, образование, занятость, источники доходов, язык, этническая принадлежность и так далее. Невозможно эффективно управлять страной, не зная, кто в ней живет”, – подчеркнула Либанова.

Она также объяснила, какие методики использовала команда Дубилета при подсчете численности украинцев.

“Речь идет о построении модели (моделей) объединения информации 3-х главных мобильных операторов по количеству и распределению по территории Украины sim-карт, результатов специального опроса, проведенного Госстатом Украины о наличии мобильных телефонов, возраста и пола их владельцев, данных реестра Пенсионного фонда Украины и данных Министерства юстиции по рождениям с 2005 года. Моделирование и позволило оценить численность населения страны и областей и городов областного подчинения”, – рассказала Либанова.

При этом она выразила сомнение в точности оценки возрастно-половой структуры населения Украины.

“Как теоретически можно более или менее корректно оценить состав населения каждой области по полу и возрасту, даже не представляю. С моей точки зрения, это весьма сомнительно. И, конечно, эти оценки никак не заменяют перепись”, – отметила Либанова.

Согласно пробной (тестовой) переписи населения, организованной Дмитрием Дубилетом, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживали 37,289 млн людей. В Киеве по состоянию на 1 декабря проживали 3,7 млн человек.

Впоследствии появилась информация, что проведенная Дубилетом перепись якобы могла быть сделана простым умножением на 0,888 данных Государственной службы статистики. Сам министр опроверг утверждения о фальсификации пробной переписи украинцев, назвав их фейком. Дубилет также рассказал о методах, которые использовались при подсчете численности населения.

Дмитрий Дубилет заявил, что Правительство еще не приняло решение о проведении всеукраинской переписи населения.



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