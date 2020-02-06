Генпрокурор Рябошапка рассказал, где взял 440 тысяч евро на дом во Франции

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уверяет, что 440 тысяч евро на дом во Франции взял в кредит, который до сих пор выплачивает.

Об этом сообщает “Укринформ”.

Согласно декларации генпрокурора, дом во Франции с 2016 года принадлежит его супруге, Олесе Бартовщук. Тогда она приобрела дом площадью 154 квадратов, а также земельный участок площадью 440 квадратов.

Дом и земля расположены в городке Ла-Ванцено, неподалеку от Страсбурга.

Стоимость недвижимости, согласно декларации, составляет около 444 тысяч евро.

Рябошапка уверяет, что деньги на дом супруги взяли в кредит, который продолжают выплачивать.

“Нам пока не удалось выплатить такую большую сумму. Этой ситуацией манипулируют, потому что до сих пор мы должны 400 с лишним тысяч евро по этому кредиту. Ми продолжаем ежемесячно их выплачивать. Кредит не закрыт”, – заявил Генпрокурор.

Дети Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки являются гражданами Франции.

Данные о гражданстве детей содержатся в электронной декларации Рябошапки от 29 августа (декларация кандидата на должность).

Супругу главы ГПУ зовут Олеся Бартовщук. Она работает в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) во французском Страсбурге. Пара воспитывает трех сыновей: Тимура, Луку и Марка. Все они имеют гражданство Франции.

Согласно декларации, на семью Рябошапки записаны квартира площадью 150 кв. м, земельный участок площадью 318 кв. м в Новых Петровцах под Киевом, а также жилой дом площадью 145 кв. м и земельный участок площадью 440 кв. м во Франции.

Семья владеет Volvo XC 90 (2012 года выпуска) и Volvo XC 90 (2013 года).

За год супруга Рябошапки получила зарплату в размере 3 млн 805 тыс. 680 грн. Сам новоназначенный глава ГПУ получил в качестве “гонораров или других выплат” более 770 тыс. грн.