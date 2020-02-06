 
Информация к новости
  • Просмотров: 87
  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Генпрокурор Рябошапка рассказал, где взял 440 тысяч евро на дом во Франции

Категория: Новости / Политика

Генпрокурор Рябошапка рассказал, где взял 440 тысяч евро на дом во Франции

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уверяет, что 440 тысяч евро на дом во Франции взял в кредит, который до сих пор выплачивает.

Об этом сообщает “Укринформ”.

Согласно декларации генпрокурора, дом во Франции с 2016 года принадлежит его супруге, Олесе Бартовщук. Тогда она приобрела дом площадью 154 квадратов, а также земельный участок площадью 440 квадратов.

Дом и земля расположены в городке Ла-Ванцено, неподалеку от Страсбурга.

Генпрокурор Рябошапка рассказал, где взял 440 тысяч евро на дом во Франции

Стоимость недвижимости, согласно декларации, составляет около 444 тысяч евро.

Рябошапка уверяет, что деньги на дом супруги взяли в кредит, который продолжают выплачивать.

“Нам пока не удалось выплатить такую большую сумму. Этой ситуацией манипулируют, потому что до сих пор мы должны 400 с лишним тысяч евро по этому кредиту. Ми продолжаем ежемесячно их выплачивать. Кредит не закрыт”, – заявил Генпрокурор.

Генпрокурор Рябошапка рассказал, где взял 440 тысяч евро на дом во Франции

Дети Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки являются гражданами Франции.

Данные о гражданстве детей содержатся в электронной декларации Рябошапки от 29 августа (декларация кандидата на должность).

Супругу главы ГПУ зовут Олеся Бартовщук. Она работает в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) во французском Страсбурге. Пара воспитывает трех сыновей: Тимура, Луку и Марка. Все они имеют гражданство Франции.

Согласно декларации, на семью Рябошапки записаны квартира площадью 150 кв. м, земельный участок площадью 318 кв. м в Новых Петровцах под Киевом, а также жилой дом площадью 145 кв. м и земельный участок площадью 440 кв. м во Франции.

Семья владеет Volvo XC 90 (2012 года выпуска) и Volvo XC 90 (2013 года).

За год супруга Рябошапки получила зарплату в размере 3 млн 805 тыс. 680 грн. Сам новоназначенный глава ГПУ получил в качестве “гонораров или других выплат” более 770 тыс. грн.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать