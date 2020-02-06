В Киевсовете состоялись седьмые Бандеровские чтения

Сегодня, 8 февраля, в Киеве состоялись седьмые Бандеровские чтения, посвященные "миссии Украины и национальных интересов в глобализирующемся мире". Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета, передает "Страна".

Отмечается, что на чтениях, которые прошли в колонном зале Киевсовета, выступили с речью лидеры националистических организаций.

Ранее сообщалось, что главы дипломатических ведомств Польши и Израиля считают обидой чествование Степана Бандеры, Андрея Мельника, Ивана и Юрия Липы Киевским городским и Львовским областным советами.

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Напомним, 2 января в Киеве, Львове, Одессе и Днепре прошли марши в честь дня рождения Степана Бандеры.

В факельном шествии в честь Бандеры в Киеве приняли участие тысяча граждан.