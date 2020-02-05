Погода на сегодня

9 февраля, в Украине осадков не ожидается, в некоторых областях температура опустится до -17. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в центральных и южных областях синоптики прогнозируют днем -1...1 градус, ночью температура опустится до -11...-13. На востоке Украины дневная температура составит -5...-7 градусов, ночью будет колебаться между -15...-17.

В западных областях без осадков, днем термометр покажет +2...4 градуса, а ночью до -4...6. На севере ожидается облачная погода, днем температура поднимется до +2...4, ночью похолодает до -6...-8.

В Киеве в этот день столбик термометра покажет 0...+2 градуса, а ночью температура опустится до -5...-7.

Также метеорологи предупреждают об опасности схода снежных лавин в Украинских Карпатах.