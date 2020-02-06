Фильм "Джокер" попал в список претендентов на "Золотую малину"

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" был номинирован на антипремию "Золотая малина" (Razzie Award). Об этом сообщает пресс-служба премии.

В частности, фильм попал в список претендентов в номинации "Худшее отношение к человеческой жизни и общественной собственности".

Кроме того, на звание худшего фильма 2019 года номинированы "Кошки" Тома Хупера, "Фанат" Фред Дерста, "Рембо: Последняя кровь" Адриана Грюнберга и другие кинокартины.

Стоит отметить, что 13 января "Джокер" был номинирован на "Оскар" в 11 категориях. Фильм также попал в десятку лучших фильмов всех времен по версии IMDb и расположился в рейтинге на 10-м месте.

Кроме того, "Джокер" также получил награду "Золотой лев" на 76-м Венецианском фестивале. Он стал самой кассовой картиной со взрослым рейтингом "18+" (R). Эта категория присваивается проектам, которые содержат сексуальные сцены, эпизоды с употреблением наркотиков, насилием и нецензурную брань. Сборы фильма по всему миру составили больше миллиарда долларов.

Напомним, режиссер нашумевшего голливудского фильма "Джокер" Тодд Филлипс решил снять сиквел картины. Так, кинематографист побывал на встрече с председателем Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерихом. Они обсудили съемки второй части.

Как сообщалось, картина стала самым прибыльным фильмом в истории, основанным на комиксах.

источник