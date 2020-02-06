Процедура Совета Европы свела на нет санкции, Украинский МИД негодует



Она сводит на нет возможность наказания за самые суровые нарушения Украина разочарована принятием комитетом министров Совета Европы решения о введении новой называемой комплементарной процедуры для стран-нарушителей. Соответствующее заявление сделал МИД Украины, подчеркнув, что новая процедура, против которой голосовала украинская делегация, сводит на нет возможность наказания стран за самые суровые нарушения.

Введение подобных процедур "только усугубляет мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы, которая началась с отступления Организации от собственных уставных целей, когда начатые Россией войны, как на собственной территории, так и против соседей, были оставлены без эффективного ответа", - подчеркнули украинские дипломаты.

"Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы относительно вредности инициирования подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации", - заявили в МИДе.

В ведомстве ожидают, что в ближайшее время принятый механизм сможет продемонстрировать способность привлечь к ответственности тех, кто нарушает международное право и совершает массовые нарушения человека.

"В рамках международных организаций Украина решительно и последовательно выступать против введения процедур, которые прямо или косвенно разрушают механизмы наложения ограничительных мер, включая санкции, против стран, сознательно и систематически нарушающих принципы и нормы международного права", - добавили в МИДе.