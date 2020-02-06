А что Майдан больше не святой? Двое экс-беркутовцев вернулись в Киев

Двое экс-беркутовцев вернулись в Киев после обмена пленными – адвокат Александр Горошинский Facebook

Маринченко и Тамтура обратились к Зеленскому и Разумкову

Экс-беркутовцы Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые обвинялись в расстрелах на Майдане и находились под домашним арестом, а позже были переданы на Донбасс в рамках обмена "всех на всех", вернулись в Киев. Об этом сообщил адвокат Александр Горошинский на своей странице в Facebook в субботу, 8 февраля.

Защитник опубликовал обращение Маринченко и Тамтуры к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

"Правда – это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем участвовать в судебных заседаниях. Нам нечего скрывать – мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения "Беркут"", - говорится в данном обращении.

Экс-беркутовцы призывают Зеленского и нардепов "отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года". Также они хотят, чтобы в этом процессе приняли участие международные наблюдатели и эксперты. По мнению Маринченко и Тамтуры, если бы они отказались от обмена пленными "всех на всех" в декабре, то он был бы под угрозой срыва.

"Мы понимали, что этот обмен позволит привлечь внимание властей и общественности к вопросу объективной оценки событий 2014 года. Это был государственный переворот. А часть протестующих не были мирными – они были вооруженными преступниками. Они забрасывали правоохранителей камнями, пытали, жгли "коктейлями Молотова", расстреливали их из огнестрельного оружия!" - говорится в сообщении.

Тем временем, юрист Андрей Портнов уже прокомментировал заявление экс-беркутовцев.

"Это еще один сигнал, направленный на демифологизацию и дегероизацию участников массовых убийств во время так называемой революции достоинства. И, конечно, мы поддерживаем их публичное требование отменить закон об амнистии участников беспорядков, который они приняли в 2014 году, освободив себя от уголовной ответственности не только за умышленные убийства, но и по статьям - диверсия, кража, грабеж, разбой и вымогательство. Правильный ход", - заявил он на своем Telegram-канале.

Напомним, в конце декабря Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личное обязательство пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам.

Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин на тот момент находились под стражей. Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом. После этого, 29 декабря, Украина отдала пятерых экс-беркутовцев самопровозглашенным ЛДНР в рамках обмена "всех на всех".

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