Гончарук заявил, что его высказывания о Зеленском вырваны из контекста

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что его слова о понимании экономической ситуации президентом Владимиром Зеленским были вырваны из контекста.



"Во-первых, я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста. Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в условном сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать свою определенную логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история. Я считаю, что президент у нас очень умный. Это правда. У него есть большой опыт работы в бизнесе. Я считаю, что он хороший менеджер и достаточно мудрый человек. И это та оценка, которую я постоянно на самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях",

"Для нас, для правительства, он является таким камертоном – клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле весьма тонко, по моему мнению, чувствует настроения людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем",

- заявил Гончарук.Гончарук заявил, что Зеленский тонко чувствует настроения людей.- заявил он.Напомним, ранее в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.Также на записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что "он полный профан в экономике", а у "Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов".В свою очередь народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский на своем Telegram-канале заявил, что Алексей Гончарук, который должен был провести совещание с фракцией "Слуги народа", развернулся перед советом и "сбежал" в неизвестном направлении.