Во рту у итальянки растут волосы

Врачи сообщили о редчайшем случае: у 25-летней итальянки растут волосы во рту. Как стало известно, женщина, чье имя не разглашается, страдает гирсутзмом (избыточным ростом волос) десен. Науке до сих пор было известно лишь о пяти подобных случаях. Причем все эти пациенты были мужского пола.

Почти десять лет назад, заметив волосы на деснах, девушка обратилась к врачам. У нее выявили синдром поликистозных яичников. Медики Университета Фоджи удалили похожие на ресницы волоски и прописали пациентке оральные контрацептивы. Однако спустя шесть лет итальянка вернулась с еще большим количеством волосков, которые росли из десен. У нее также появилось много волос на шее и подбородке. Волоски были удалены снова, но спустя год все повторилось.

Точная причина этого не выяснена. Предполагается, что волосы во рту появились у итальянки из-за гормонального сбоя в организме. Такие нарушения довольно часто вызывают появление чрезмерного волосяного покрова у женщин на лице, груди или спине. Однако рост волос во рту практически не встречается.