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  • Дата: Сегодня, 11:00
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В Одессе избили и ограбили студента-иностранца

Категория: Новости / Происшествия

В Одессе избили и ограбили студента-иностранца

В центре Одессы злоумышленник жестоко избил и ограбил 21-летнего студента иностранца. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области сегодня, 10 февраля.
Отмечается, что в правоохранительные органы обратился пострадавший, который заявил, что его избили металлическим предметом, похожим на монтировку, после чего у него украли мобильный телефон.

«В совершении преступления правоохранители разоблачили 31-летнего местного жителя. Мужчина своей вины не отрицал и признался, что похищенный гаджет продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды»,
 - сказано в сообщении.
Следователи объявили фигуранту дела о подозрении по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. На время досудебного расследования ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.


Источник: АиФ



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