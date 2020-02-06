В Одессе избили и ограбили студента-иностранца

В центре Одессы злоумышленник жестоко избил и ограбил 21-летнего студента иностранца. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области сегодня, 10 февраля.

Отмечается, что в правоохранительные органы обратился пострадавший, который заявил, что его избили металлическим предметом, похожим на монтировку, после чего у него украли мобильный телефон.



«В совершении преступления правоохранители разоблачили 31-летнего местного жителя. Мужчина своей вины не отрицал и признался, что похищенный гаджет продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды»,

- сказано в сообщении.Следователи объявили фигуранту дела о подозрении по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. На время досудебного расследования ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.