США и Украина вместе проведут разведку над территорией России

Американские и украинские военные неоднократно выполняли наблюдательные полетыв рамках Договора по открытому небу. На этот раз такая разведка будет проведена с 10 по 14 февраля. Об этом сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он отметил, что на борту самолета будут находиться и российские представители для контроля соблюдения американцами и украинцами согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.



"В период с 10 по 14 февраля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка",

– сказал Рыжков.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.