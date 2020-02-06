США и Украина вместе проведут разведку над территорией России

Американские и украинские военные неоднократно выполняли наблюдательные полетыв рамках Договора по открытому небу. На этот раз такая разведка будет проведена с 10 по 14 февраля. Об этом сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Он отметил, что на борту самолета будут находиться и российские представители для контроля соблюдения американцами и украинцами согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.