Китай уже потратил на борьбу с коронавирусом почти $5 млрд

Все уровни исполнительной власти Китая выделили на борьбу с коронавирусом в сумме 72 млрд юаней или $10 млрд. Из них уже потрачено $4,5 млрд. Такие данные на 8 февраля приводит Министерство финансов КНР.



“По состоянию на 18:00 8 февраля на всех уровнях выделили 71,85 млрд юаней ($10 млрд) в качестве средств для профилактики эпидемий и борьбы с ними, а фактические расходы составили 31,55 млрд юаней ($4,5 млрд). В их числе центральное правительство выделило 17,29 млрд юаней ($2,5 млрд)”,

“Необходимо строго соблюдать закон о финансовом посредничестве, совершенствовать механизм надзора за фондами, строго вести отчетность, а также надлежащим образом осваивать специальные средства”,

- говорится в сообщении на сайте Минфина КНР.В ведомстве подчеркивают необходимость повышения уровня управления и обратной связи для максимально эффективного использования выделенных денег.- отмечается в сообщении.