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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Китай уже потратил на борьбу с коронавирусом почти $5 млрд

Категория: Новости / Экономика и финансы

Китай уже потратил на борьбу с коронавирусом почти $5 млрд

Все уровни исполнительной власти Китая выделили на борьбу с коронавирусом в сумме 72 млрд юаней или $10 млрд. Из них уже потрачено $4,5 млрд. Такие данные на 8 февраля приводит Министерство финансов КНР.

“По состоянию на 18:00 8 февраля на всех уровнях выделили 71,85 млрд юаней ($10 млрд) в качестве средств для профилактики эпидемий и борьбы с ними, а фактические расходы составили 31,55 млрд юаней ($4,5 млрд). В их числе центральное правительство выделило 17,29 млрд юаней ($2,5 млрд)”,
 - говорится в сообщении на сайте Минфина КНР.
В ведомстве подчеркивают необходимость повышения уровня управления и обратной связи для максимально эффективного использования выделенных денег.
“Необходимо строго соблюдать закон о финансовом посредничестве, совершенствовать механизм надзора за фондами, строго вести отчетность, а также надлежащим образом осваивать специальные средства”,
 - отмечается в сообщении.


Источник: Ліга



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