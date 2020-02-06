В 2019 году Одессу посетили 3,3 миллиона туристов

По итогам 2019 года Одессу посетили 3,3 миллиона туристов, что на 100 тысяч больше годом ранее. Об этом в ходе аппаратного совещания в Одесской мэрии сообщила директор департамента туризма Татьяна Маркова.

По ее словам, из общего количества туристов, посетивших Одессу в прошлом году, 45% - это иностранцы.

По данным Одесского пограничного отряда, в топ-5 стран, граждане которых чаще всего посещали наш город в 2019 году, вошли Турция, Израиль, Россия, Филиппины, Молдавия. Всего же мэрия презентовала топ-15 стран.



"На четвертом месте филиппинцы - это моряки, которые приезжают в Одессу на смену экипажу. Мы видим, как бизнес очень влияет на пересечение границы различных стран",

"Все это очень осложняется тем, что представители бизнеса не представляют нам официальной информации. Некоторые отели идут нам навстречу, но у нас, к сожалению, только 40% туристов останавливаются в тех отелях, гостиницах, которые могут нам дать объективную информацию. Мы не можем повлиять на некоторые хостелы, которые не платят туристический сбор, частных владельцев. Они на уровне налоговой должны отслеживать эту работу, город лишен таких полномочий и мы можем заключать договора только с юридическими лицами. А мы знаем, как сегодня отель разбивается на ФОП, к которому нельзя предъявить и некоторые вопросы, в том числе и по пожарной безопасности",

"Единственный орган, который в нашей стране уполномочен заниматься статистикой - это статбюро. Но если почитать их данные, то это за гранью здравого смысла",

"Мы не как Львов, где только 1,5 ночи и поехали дальше",

- отметила Маркова.Если говорить о видах транспортных сообщений для туристов, то по данным пограничников, 52% - это поезда, 27% - самолеты, 16% - наземный транспорт и 5% - морской. При этом пользование авиатранспортом в 2019 году среди иностранных туристов увеличилось в два раза.При этом Татьяна Маркова подчеркнула, что “европейская практика - это не подсчеты количества людей, а подсчет количества ночевок”, с чем у мэрии возникают сложности.- возмутилась Маркова.В связи с этим мэрия "выкупает" информацию у мобильных операторов, чтобы хоть как-то отслеживать ситуацию.- отметила директор департамента по туризму.Маркова резюмировала, что в целом у города достаточно хороший показатель по количеству ночевок - турист остается на 2-3 ночи, но мэрия продолжит работу в данном направлении.- резюмировала докладчица.