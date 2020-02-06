Крымчанин написал Зеленскому из Лефортово

Арестованный россиянами крымчанин Иван Яцкин просит президента Владимира Зеленского включить его в обменный список. Об этом говорится в его письме, адресованном главе Украины.
Яцкин пишет, что с 16 октября 2019 года власти РФ преследуют его по политическим мотивам.
"Меня обвиняют в госизмене в форме шпионства в пользу Украины. По этому обвинению мне грозит до 20 лет колонии",– объясняет он.
При этом, у него трое несовершеннолетних детей и недавно родившаяся дочь. У самого Яцкина также проблемы со здоровьем, которые невозможно решить в условиях Лефортовского СИЗО.
"Не так давно Вы сказали, что жизнь каждого украинца для Вас – высшая ценность. Очень рассчитываю, что и моя судьба будет Вам небезразлична",– пишет арестованный крымчанин.
"Я не верю в справедливость российского суда и следствия. Единственная возможность вернуться к своим родным – это обмен в рамках политических договоренностей",– уверен Яцкин.
В конце своего обращения крымчанин также попросил Зеленского посодействовать выплате членам его семьи положенных им денежных средств.