Суд определил Марусе Зверобой меру пресечения в деле об испуге Зеленского

Обвинение настаивает, что Зверобой в составе организованной группы угрожала жизни президента Украины Владимира Зеленского.

Печерский районный суд Киева,10 февраля, применил к Марусе Зверобой (Елене Беленькой) меру пресечения в виде личного обязательства с необходимостью носить электронный браслет.

На заседание суда пришли несколько десятков человек, которые поддерживают Зверобой, в частности, в зал судебных заседаний зашли народные депутаты от фракции «Европейская солидарность» Мария Ионова, Яна Зинкевич, Ахтем Чийгоз, а также народный депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Корчинская. В начале заседания адвокаты подали ходатайство о направлении дела в апелляционный суд для определения подсудности.

По словам адвокатов, соответствующее ходатайство основывается на том, что первый следственный отдел Центрального аппарата Государственного бюро расследований, следователь которого вручил Зверобой подозрение и ведущий досудебное расследование, расположен по адресу в Шевченковском районе столицы, а поэтому рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения должно происходить в Шевченковском районном суде Киева.

Кроме того, защита отметила, что осуществление всех следственных процессуальных действий происходило в Шевченковском районе. Прокурор Офиса генерального прокурора возразил против удовлетворения ходатайства. Судья отказал в удовлетворении этого ходатайства.

После этого защита заявила об отводе прокурора за его, по мнению адвокатов, небеспристрастность, однако судья отказал. Прокурор отметил, что, согласно подозрению, Зверобой, действуя с прямым умыслом и в сговоре с народным депутатом Софией Фединой, высказывала угрозы жизни в адрес президента Украины Владимира Зеленского в связи с его политической деятельностью и угрозы убийства в адрес президента в связи с его государственной деятельностью.

Таким образом, по мнению следствия, есть основания полагать, что Зверобой совершила преступление средней тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Прокуратура просила удовлетворить ходатайство следователя ГБР и применить к Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства и возложить на нее следующие обязанности: прибывать на допрос по первому запросу следователя, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, сдать паспорта для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля.

Защита заявила, что считает подозрение необоснованным и не видит необходимости в применении меры пресечения, поэтому просит суд отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры. Судья принял решение удовлетворить ходатайство следователя ГБР и применить к Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства. Сторонники Зверобой встретили решение криками «Ганьба!» (Позор).