В Харькове мужчина вызвал полицию, потому что ему было грустно

В Харькове мужчина вызвал полицию, потому что ему было скучно и он хотел развлечься. Об этом сообщает патрульная полиция Харьковской области на своей странице в Facebook.



"Экипаж патрульной полиции прибыл на жалобу в Слободском районе Харькова. Заявитель сообщил, что ему стало грустно, и таким способом он решил себя развлечь и пообщаться с полицейскими",

- говорится в сообщении.Когда мужчина узнал, что его действия квалифицированы как административное правонарушение по ст. 183 КУоАП (заведомо ложный вызов специальных служб), то начал предлагать патрульным взятку в размере 50 долларов.Полицейские отказались и сообщили об уголовной ответственности, которую понесет виновный, если не прекратит попытки "откупиться" от правосудия. Мужчина все равно попытался положить в карман патрульного деньги.Данные действия были зафиксированы на нагрудные бодикамеры патрульных, после чего на место была вызвана следственно-оперативная группа. Следователи рассмотрят вопрос о квалификации действий гражданина по ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).