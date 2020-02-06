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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Верховный суд пожаловался на вмешательство в его работу

Категория: Новости

Верховный суд пожаловался на вмешательство в его работу

Девятнадцать судей Большой палаты Верховного Суда (БП ВС) сообщили о вмешательстве в их профессиональную деятельность со стороны экс-судьи Куликова, уволенного за нарушение присяги. Об этом сообщается на сайте Высшего совета правосудия.
По информации ведомства, основанием для сообщения о вмешательстве со стороны судей БП ВС стало новое ходатайство экс-судьи Куликова, в котором он сообщил, что судьи БП ВС и члены Высшего совета правосудия якобы совершили в отношении него преступление, которое угрожает его жизни.

«Анализ содержания ходатайства дает основания для вывода о том, что это действие направлено на принуждение судей Большой палаты Верховного Суда к вынесению судебного решения в пользу истца в этом деле»,
 - говорится в сообщении.
Бывшего судью Военного местного суда Днепропетровского гарнизона Андрея Куликова уволили за нарушение присяги еще в мае 2008 года.
С тех пор Куликов добивается своего восстановления в должности, и в январе 2017 года ему удалось выиграть процесс против Украины в Европейском суде по правам человека (дело «Куликов и другие против Украины»). ЕСПЧ постановил тогда выплатить денежную компенсацию судье, однако отклонил все остальные его требования.


Источник: АиФ



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