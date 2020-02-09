Коммунальщики оценили модернизацию внутриквартального освещения Одессы в 40 миллионов

На модернизацию внутриквартального освещения в районах города потребуется 40 миллионов гривен. Об этом директор КП “Одесгорсвет” Александр Прокопец сообщил в ходе аппаратного совещания.

Александр Прокопец рассказал, что работниками предприятия были обследованы практически все внутриквартальные проезды в городе - это 1497 дворов, где действует 5 300 светильников. Речь идет о дворах, где два и более дома, а вот отдельно стоящие дома Приморского района не вошли в подсчет. Как пояснил чиновник, для этого района более актуально освещение улиц, а не дворов.

По информации главы КП “Одесгорсвет”, для приведения освещения в соответствие к действующим нормам необходимо 40 миллионов гривен.

Эти средства понадобятся на увеличение мощности существующих источников питания, шкафы включения наружного освещения, прокладку новых кабельных линий, замену светильников на более энергоэффективные, установку дополнительных опор с освещением.



"По старым нормативам, когда выполнялось строительство таких дворов, освещение предполагалась только на фасаде здания возле выхода из парадной. Сегодня жизнь показывает, что людям хочется осветить автомобили, которые стоят во дворах и внутренние проезды",

- добавил Прокопец.В настоящее время коммунальное предприятие готовит сметы и всю необходимую предпроектную документацию.