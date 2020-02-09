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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

США прекратили расследование против Ford, Honda, BMW и Volkswagen

Категория: Новости

США прекратили расследование против Ford, Honda, BMW и Volkswagen

Министерство юстиции США объявило о прекращении антимонопольного расследования против четырех крупных автопроизводителей Ford Motor, Honda, BMW и Volkswagen. В министерстве проверяли, был ли нарушен закон при подписании соглашения о следовании стандартам в сфере выбросов со штатом Калифорния в июле 2019 года.
Отмечается, что договор автопроизводителей с властями Калифорнии вызвал недовольство Вашингтона. Требования к уровню выбросов в этом штате отличаются от правил на остальной территории страны, поэтому в Белом доме пришли к выводу, что компании нарушили закон о конкуренции.
По словам губернатора штата Гэвина Ньюсома, расследование

"было вопиющей попыткой Белого дома предотвратить заключение автопроизводителями соглашения с Калифорнией для поддержки более жестких стандартов в сфере выбросов".


Источник: Ліга



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