США прекратили расследование против Ford, Honda, BMW и Volkswagen

Министерство юстиции США объявило о прекращении антимонопольного расследования против четырех крупных автопроизводителей Ford Motor, Honda, BMW и Volkswagen. В министерстве проверяли, был ли нарушен закон при подписании соглашения о следовании стандартам в сфере выбросов со штатом Калифорния в июле 2019 года.
Отмечается, что договор автопроизводителей с властями Калифорнии вызвал недовольство Вашингтона. Требования к уровню выбросов в этом штате отличаются от правил на остальной территории страны, поэтому в Белом доме пришли к выводу, что компании нарушили закон о конкуренции.
По словам губернатора штата Гэвина Ньюсома, расследование