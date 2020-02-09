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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Украина эвакуирует граждан из китайской провинции Хубэй

Категория: Новости

Украина эвакуирует граждан из китайской провинции Хубэй

В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса 2019-nCoV правительство Украины решило эвакуировать своих граждан из этой провинции, в которой введен карантин, в Украину. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Китае.
Для этого 11 февраля планируется организовать специальный чартерный рейс Киев - Ухань - Киев. Тех, кто изъявил желание эвакуироваться, дипучреждение просит подготовить паспорта, запастись едой и водой, быть все время на связи и подготовиться к внезапному перемещению, в том числе ночью. Помимо звонков, посольство намерено информировать граждан в группе Embassy - EVACUATION приложения Wechat.
По возвращении в Украину этих людей в обязательном порядке поместят на 14-дневный карантин.


Источник: ВЕСТИ



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