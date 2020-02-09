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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Апрельской встречи "нормандской четверки", скорее всего, не будет

Категория: Новости / Политика

Апрельской встречи "нормандской четверки", скорее всего, не будет

Опровергший недавно наличие планов уходить в отставку министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на данный момент не видит подготовки к возможному проведению новой нормандской встречи. Своим мнением он поделился с репортерами во время визита в Италию. По словам Пристайко, он сомневается, что встреча может состояться в апреле, как это было договорено во время предыдущей нормандской встречи в Париже в декабре.

«К декабрьской встрече… подготовка началась за полгода. Теперь у нас осталось два месяца, и я не вижу никакой подготовки. Возможно, это будет намного быстрее, чем в прошлый раз, и, возможно, мы добьемся гораздо большего прогресса. Извините, но я в этом сомневаюсь»,
 — сказал Пристайко.

Поводом для заявления Пристайко, очевидно, стало то, что официального предложения относительно нормандской встречи на уровне министров на полях Мюнхенской конференции по безопасности (14−16 февраля) пока еще нет.


Источник: ФАКТЫ



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