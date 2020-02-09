Зеленский поручил Федорову временно руководить Ивано-Франковской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Федорова временно исполняющим обязанности главы Ивано-Франковской ОГА. Об этом говорится в указе № 44/2020.

До Федорова Ивано-Франковской ОГА руководил Денис Шмыгаль, который недавно стал вице-премьер-министром, министром развития громад и территорий. Указанное ведомство ранее возглавляла Алена Бабак – она написала заявление по собственному желанию.

Федоров с 2001 года занимал различные должности в ОГА. Замглавы облгосадминистрации работал с ноября 2018 года.