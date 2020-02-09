Нацгвардейца-дезертира из Украины задержали в России

В России на границе задержан 23-летний украинский военнослужащий Нацгвардии, не вернувшийся в воинскую часть после отпуска. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил начальник пресс-службы Восточного территориального управления Нацгвардии в Харькове, подполковник Дмитрия Образцова.
В итоге о задержании украинского военнослужащего сообщила пограничная служба ФСБ РФ. Во время задержания у него не было документов, удостоверяющих личность. В России возбудили против украинца уголовное дело по статье о незаконном пересечение государственной границы (ч.1 ст.322 УК РФ).