Нацгвардейца-дезертира из Украины задержали в России

В России на границе задержан 23-летний украинский военнослужащий Нацгвардии, не вернувшийся в воинскую часть после отпуска. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил начальник пресс-службы Восточного территориального управления Нацгвардии в Харькове, подполковник Дмитрия Образцова.

"Военнослужащий по контракту, который был задержан в России, проходит службу в воинской части №3017 и с 15 января по 29 января находился в ежегодном основном отпуске без выезда за границу. Он должен был явиться в воинскую часть 30 января 2020 года,"

– рассказал Образцов.

В итоге о задержании украинского военнослужащего сообщила пограничная служба ФСБ РФ. Во время задержания у него не было документов, удостоверяющих личность. В России возбудили против украинца уголовное дело по статье о незаконном пересечение государственной границы (ч.1 ст.322 УК РФ).