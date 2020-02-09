В Белом доме рассказали о тратах на Украину

Правительство Соединенных Штатов Америки предложило выделить $317 млн на помощь Украине по линии Государственного департамента в будущем финансовом 2021 году. Соответствующая информация содержится в бюджете ведомства.

Почти половину из этой суммы ($145 млн) предлагается направить на поддержку экономики и развития страны, $115 млн — на военную помощь, $13 млн - на борьбу с оборотом наркотиков.

Кроме того, по $6 млн выделят на программу борьбы с терроризмом и на помощь в рамках программ здравоохранения по линии агентства USAID. На финансирование программы международных тренингов в рамках военного сотрудничества предлагается заложить в бюджет $2,9 млн. Прямая помощь стране составит $25 млн.

Стоит отметить, что ранее посол Украины в США Владимир Ельченко сообщал, что по линии Государственного департамента США выделено $448 млн в качестве экономической помощи, из которых $115 млн будут охватывать вопросы безопасности.

Также, по его словам, со стороны Пентагона на этот финансовый год Украине будет выделено $250 млн в качестве уже утвержденной помощи, еще $50 млн будет выделяться при определенных условиях. Кроме того, предусматривается начисление остатка предыдущего финансового года.