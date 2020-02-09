В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о запуске горячей линии по предупреждению домашнего насилия. Об этом Дубилет написал в Facebook.



"Мы запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия. Номер 1547",

- написал министр.По словам Дубилета, этот проект был запущен по новому принципу. Благодаря чему правительство запустило линию довольно быстро и сэкономило около 25 млн грн бюджетных средств.Также министр отметил, что по данным ООН каждая шестая женщина в Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев. От 1 до 3 млн детей в Украине становится свидетелями или жертвами домашнего насилия.Напомним, студия онлайн-образования EdEra подсчитала, что ежегодно около 1 млн жителей Украины страдают от домашнего насилия в своих семьях и только 10% из них обращаются за помощью.Глава Нацполиции Игорь Клименко 6 ноября рассказал, что только за полтора последних месяца мобильные группы по противодействию домашнему насилию вынесли 1200 срочных запретительных предписаний. И только в этом году в полицию обратились более 100 тысяч человек, которые страдали от домашнего насилия, из них 1400 – это дети.