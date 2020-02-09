 
Информация к новости
  • Просмотров: 48
  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Кот укусил россиянку и спас ей жизнь

Категория: Новости / Происшествия

Кот укусил россиянку и спас ей жизнь

Кот по кличке Алексей спас от пожара россиянку из Челябинска (РФ). Пенсионерка спала и не заметила, что на кухне в ее квартире загорелись плита и холодильник. Когда все помещение заволокло дымом, питомец попытался разбудить хозяйку, но безрезультатно. Чтобы женщина открыла глаза, животное укусило ее за шею.
Россиянка надышалась продуктами горения, однако с трудом добралась до квартиры соседей, которые помогли женщине вызвать МЧС. Через пять минут на место происшествия прибыли пожарные.
По словам внучки пострадавшей, после этого случая Алексея пришлось нести к грумеру, чтобы искупать и срезать грязную шерсть. 

"Лешкина шуба насквозь была пропитана сажей, а мыться он наотрез отказался",
– объяснила она.


Источник: СЕГОДНЯ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать