Кот укусил россиянку и спас ей жизнь

Кот по кличке Алексей спас от пожара россиянку из Челябинска (РФ). Пенсионерка спала и не заметила, что на кухне в ее квартире загорелись плита и холодильник. Когда все помещение заволокло дымом, питомец попытался разбудить хозяйку, но безрезультатно. Чтобы женщина открыла глаза, животное укусило ее за шею.

Россиянка надышалась продуктами горения, однако с трудом добралась до квартиры соседей, которые помогли женщине вызвать МЧС. Через пять минут на место происшествия прибыли пожарные.

По словам внучки пострадавшей, после этого случая Алексея пришлось нести к грумеру, чтобы искупать и срезать грязную шерсть.

"Лешкина шуба насквозь была пропитана сажей, а мыться он наотрез отказался",

– объяснила она.