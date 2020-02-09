Четыре вуза Одессы вошли в топ-90 Украины, которые получат повышенное финансирование в 2020 году

В 2020 году 4 высших учебных заведения Одессы получат повышенное финансирование. Их бюджет вырастет в размере от 2 до 8 процентов по сравнению с предыдущим годом, что означает прибавку в несколько миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Это стало возможно благодаря решению Кабинета Министров Украины стимулировать вузы – для того, чтобы они показывали лучшие результаты. Далеко не всем вузам Украины "повезет" в 2020 году и их финансирование увеличат, большинству наоборот – немного урежут финансирование.

Расчет финансирования проводили используя такие критерии: масштаб университета, контингент, региональный коэффициент, позиции в международных рейтингах, объем финансирования на исследования, которые вуз получает от бизнеса или международных грантов.



Мы сделали важный шаг к прозрачности и открытости финансов. Впервые Министерство образования и науки опубликовало данные про распределение государственных средств между вузами и четкие критерии этого распределения,

– рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад.Она отметила, что каждый университет получил финансирование в зависимости от результатов своей работы, и получил стимул развиваться и дальше.В Одессе "повышение" бюджета получили лишь 4 вуза, а вот остальные будут вынуждены немного "затянуть пояса" в 2020 году. Их финансирование упало до 95-98% в зависимости от успехов в 2019 году.Первым одесским вузом, который получит увеличенное финансирование, стал Одесский Национальный морской университет, финансирование которого будет увеличено на целых 8 процентов. Стоит отметить, что из-за невысокого финансирования вуза, даже такой достаточно заметный процент прироста в денежном эквиваленте будет равен примерно 4,1 млн гривен. В общем вуз получит 56,1 млн гривен на 2020 год.Следующим вузом в списке стала Одесская государственная архитектурно-строительная академия, которая в 2020 году получит чуть больше 90 млн гривен. По сравнению с 2019 годом ее финансирование выросло на 5,5%, что равняется примерно 4,6 млн гривен.Еще одним вузом, которому увеличат финансирование, стал Одесский политех. В 2020 году он получит на 2% больше и сможет распределять 171,6 млн гривен. В 2019 году вуз получил немногим меньше – 168,5 млн грн.И последним одесским вузом, который получит увеличенное финансирование, станет Одесская академия связи. Ее бюджет также увеличится на 2%, но так как этот вуз намного меньше других в этом списке, он получит около 700 тыс. грн прироста.