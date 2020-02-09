Внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится с супругой. Она хочет вернуться в Канаду

Не успело Соединенное Королевство отойти от Мегзита, как в их семействе назрел новый скандал. Старший внук королевы, сын принцессы Анны, 42-летний Питер Филлипс расстался с женой Отем после 12 лет брака. На развод подала его супруга. По ее словам, она несчастна в браке и хочет переехать в Канаду.



"Отем хочет избавиться от связей с королевской семьей и долго бы обдумывала эту возможность, если бы не решительность герцогини Сассекской. Друзья Питера говорят, что он ничего подобного не ожидал, не видел никаких проблем в отношениях и сейчас в шоке от происходящего",

- пишет издание.Инсайдеры утверждают, что жена внука Елизаветы II и раньше говорила и конфликтах и проблемах в семье, но Филиппс как будто не слышал ее жалоб и продолжал не уделять внимания матери своих детей. Теперь Отем намерена переехать в Канаду, где она родилась. У ее дочек двойное гражданство, и их она также планирует воспитывать в Америке.Букингемский дворец пока не давал официальных комментариев о разводе супругов Филлипс. Однако источники рассказали, что королева глубоко опечалена новостью об их расставании, так как с Отем была особенно близка.Отем и Питер познакомились на Гран-при в Монреале в 2003 году, где они оба работали. Она не знала тогда, что Филлипс - внук британской королевы. Прежде чем выйти замуж за него, Отем отреклась от католической веры. Таким образом, Питеру удалось сохранить своим права на престолонаследие.В 2008 году пара сыграла свадьбу в Виндзорском замке. Однако вскоре торжество возлюбленных обернулось скандалом, так как после они продали свои свадебные снимки журналу Hello! за 500 тысяч фунтов. Их обвинили в том, что они воспользовались своим королевским статусом. У пары подрастают двое детей - 9-летняя Саванна и 7-летняя Айла.