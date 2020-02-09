В горах Грузии пропал украинец

Турист из Украины был в районе, в котором сошли две лавины. Поиски ведут спасатели и добровольцы. В горах Грузии второй день ищут украинского туриста, который мог оказаться в районе схода лавины возле вершины Тетнульд.

Поиски начались после того, как накануне украинский турист не вернулся в гостиницу в поселке Местиа. К поискам гражданина Украины подключились местные добровольцы.

Накануне в районе вершины Тетнульд произошел сход сразу двух лавин. В районе схода лавин оказались четыре туриста из Чехии. Спасатели оказали им помощь. Позже СМИ сообщили, что под лавину мог попасть еще один человек, в частности, украинский турист.





