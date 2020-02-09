В Карпатах намело метр снега

Высота снежного покрова в Карпатах местами превышает один метр. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

По состоянию на 8 утра на снеголавинной станции Пожижевская зафиксирована высота снежного покрова 36-127 сантиметров. Температура воздуха достигает -5 градусов. Снег вьюжный стабильный.

От 22 до 66 сантиметров снега выпало в районе снеголавинной станции Плай. Снег свежий, пылевидный и хорошо закреплен. Наблюдается гололед. Температура воздуха на снеголавинной станции до -4 градусов.

Черногорский горный поисково-спасательный пост предупреждает о шторме на горе Поп Иван.



"Внимание!!! На г. Поп Иван Черногорский шторм! Ветер юго-западный 28 м/с. Видимости нет, сильная метель. Температура воздуха -8. Туристам следует воздержаться от выхода в высокогорье",

- сказано в сообщении.