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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Курировать "украинский вопрос" будет Дмитрий Козак

Категория: Новости / Политика

Курировать "украинский вопрос" будет Дмитрий Козак

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заместитель главы администрации президента и вице-премьер России Дмитрий Козак стал куратором "украинского вопроса".
Во время общения с журналистами Пескову был задан вопрос о роли Козака в обмене пленными, а также о кураторстве "украинской темой".

"По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции",
  – ответил Песков.
По его словам, точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока "не формализованы".
В то же время Песков подтвердил, что указ об отставке бывшего главного куратора "украинского вопроса" Владислава Суркова до сих пор не подписан.


Источник: ФОКУС



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