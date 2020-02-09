Коронавирус может заразить до 60% населения Земли

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV может распространиться примерно на две трети населения мира, если ее не контролировать. Такое мнение выразил гонконгский эпидемиолог Гэбриэл Лян.
Он отреагировал на заявление главы Всемирной организации здравоохранения, который назвал "вершиной айсберга" случай распространения коронавируса среди тех, кто никогда не посещал Китай, заявив, что сейчас надо определить "размеры и форму айсберга". Ученые полагают, что каждый зараженный передает вирус примерно двум другим людям, то есть показатель поражения вируса может составить 60-80%.
Если меры Китая не сработают, то коронавирус, возможно, не удастся сдержать. Тогда миру придется работать над смягчением его последствий.