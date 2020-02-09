Призыв 2020: с 18-ти по желанию, а с 20-ти все обязаны

Министерство обороны Украины направило разъяснительные письма во все регионы страны по проведению призывной кампании в 2020 году. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

В частности, в письме говорится, что юношей 18 и 19 лет будут призывать в армию исключительно на добровольной основе. С этого возраста они могут подписать контракт на прохождение военной службы. А вот обязательным призыв на срочную службу будет с 20 лет.

Сегодня в Украине призывной возраст для мужчин составляет 18-27 лет. Но обязаны выполнить свой воинский долг те, кому исполнилось 20-27 лет.

Весенний призыв начнется 1 апреля и продлится по 30 июня. Соответствующий указ недавно подписал президент Владимир Зеленский. Юноши, которые не имеют высшего образования, будут служить в течение 18 месяцев, а для призывников со степенью специалиста или магистра срок службы составит год.