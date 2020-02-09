В Одесской мэрии довольны обкаткой системы безналичной оплаты в трамваях

В двух трамвайных вагонах одесского маршрута № 21 успешно работают специальные устройства (валидаторы) Mastercard, позволяющие расплатиться за проезд без использования наличных денег. Об этом сообщил и.о. директора муниципального департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.



«Это валидаторы, которые установил Mastercard совместно с банком–партнёром "Восток". До этого подобные устройства работали на нашем фуникулёре больше года… Мы будем тестировать на 21-м маршруте, а в дальнейшем будем ставить валидаторы и на остальных маршрутах города»,

«То есть сейчас пассажиры сами выбирают, что им удобнее — наличная или безналичная форма. Можно сказать, это переходная модель»,

— рассказал главный одесский коммунальщик.По его словам, все указанные приборы банк предоставил мэрии бесплатно. Кроме того, чиновник уточнил, что нынешнее нововведение не следует полностью отождествлять с давно внедряемым в Одессе так называемым «электронным билетом», который представляет собой не альтернативную форму расчёта, как в данном случае, а полностью новую.— пояснил Дмитрий Жеман.Добавим, что в первый же день тестирования валидаторов через них прошли более ста операций, и это в мэрии называют весьма хорошим показателем. Рассчитаться за проезд можно любой банковской картой.