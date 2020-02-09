В ОП заявили, что назначение Ермака не повлияет на политический курс государства

Увольнение Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины не повлияет на политический курс государства. Об этом заявила пресс-служба ОП.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Ермака новым руководителем Офиса президента. В ОП утверждают, что "он полностью справится с доверенной ему ответственностью".



"С сегодняшнего дня Офис президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис президента благодарен за его работу на протяжении этих месяцев",

- говорится в сообщении.В Офисе добавили, что команда Зеленского фокусируется на важных реформах, которые впереди.