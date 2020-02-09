Boeing 747 установил рекорд, долетев из Нью-Йорка в Лондон за пять часов

Самолет Boeing 747 совершил рейс из Нью-Йорка (США) в Лондон (Великобритания) за рекордно короткое время: 4 часа и 56 минут. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Развить рекордную скорость во время полета над Атлантикой, самолету удалось за счет попутного штормового ветра. Благодаря ветру, самолет British Airways развил рекордную скорость – до 1327 км/ч.

Следом летели два самолета Virgin Atlantic, скорость которых также увеличилась из-за попутного ветра.

В январе 2018 года первый рекорд относительно полета над Атлантикой был установлен самолетом компании Norwegian. Он пролетел через океан за 5 часов 46 минут.

Те самолеты, которые летели в обратном направлении, из Лондона в Нью-Йорк, из-за ветра пробыли в воздухе дольше на полтора часа. Они должны были долететь за 6 часов 13 минут, а летели по 7,5 часов.

В British Airways прокомментировали установленный рекорд, отметив, что их приоритет – безопасность пассажиров, а не рекорды скорости.

В то же время в Великобритании из-за самого сильного за последние семь лет шторма, перенесли спортивные мероприятия, закрыли некоторые учреждения, приостановили движение поездов и отменили некоторые рейсы в аэропортах.