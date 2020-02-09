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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Луганской области полицейский попал в больницу после спасения самоубийцы

Категория: Новости / Происшествия

В Луганской области полицейский попал в больницу после спасения самоубийцы

В Лисичанске Луганской области в больницу с диагнозом «пневмония» попал патрульный Михаил Еремеев, который вместе со своим коллегой Дмитрием Козюбердой вытащил 17-летнюю девушку из ледяной воды.
По информации журналистов, полицейские патрулировали окрестности Лисичанска, когда к ним обратился парень с просьбой спасти его подругу от самоубийства. Он сказал, что они поссорились, и девушка хочет спрыгнуть с моста. Вместе с парнем полицейские быстро нашли ее на переправе через Северский Донец, но как только она увидела своего парня – спрыгнула. Ее унесло течением, полицейские бросились в ледяную воду.
Девушку вытащили на берег без сознания, после искусственного массажа сердца она очнулась, и ее передали медикам. А незадолго после этого в больнице с воспалением легких оказался и ее спаситель - патрульный Михаил Еремеев.


Источник: АиФ



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