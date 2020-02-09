До старта легендарной одесской «Сотки» остаётся два месяца

1 февраля в помещении редакции легендарного общественно-политического издания «Вечерняя Одесса» состоялось первое открытое заседание оргкомитета Международного велоралли и пешеходного перехода «100 км по Поясу Славы», посвящённого Дню освобождения города-героя Одессы от немецко-фашистских захватчиков.

Именно одесская «Вечёрка» 46 лет назад выступила в качестве первого партнёра в проведении этого уникального спортивно-патриотического мероприятия.

За истёкшее время менялись политические строи и флаги, изменялась численная пропорция между велосипедистами и пешеходами, увеличивалось количество участников и модифицировался состав оргкомитета, но неизменной оставалась верность традиции сохранения памяти о подвиге советского Воина-освободителя!

За эти годы «Одесская велосотка» приобрела новых друзей и партнёров. В настоящее время зарегистрировалось уже около тысячи участников. Велосотка за эти годы получила статус международной.

Каждый год на старте можно увидеть представителей разных стран, среди которых есть уже постоянные участники из Белоруссии, Польши, Германии, Нидерландов и Молдавии.

Обсуждая с коллегами по оргкомитету особенности велоралли и пешеходного перехода 2020 года, мы акцентировали внимание не только на основных моментах маршрута, но и представили наших партнёров в лице ООО «Евротерминал» и давнего участника нашего велоралли, основателя Odesa’s First Private Dental Center Сергея Гончарука.

В этом году в самом масштабном на территории Украины вело-пешеходном мероприятии планируют принимать активное участие команды студентов и преподавателей Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета.

Старт мероприятия состоится 11 апреля в 10.00 и начнётся с традиционного возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы с последующим финишем на территории музея-мемориала «411-я береговая батарея».