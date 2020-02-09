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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Украина планирует в следующем году обновить торговую часть Соглашения об ассоциации с ЕС - Гончарук 

Категория: Новости / Экономика и финансы

Украина планирует в следующем году обновить торговую часть Соглашения об ассоциации с ЕС - Гончарук 

Украина планирует в ближайшее время начать подготовительную работу по актуализации торговой части Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, чтобы в следующем году выйти на подписание обновленного документа. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совместного с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи брифинга в Киеве, передает УНИАН.

 

Мы сейчас смотрим на то, чтобы начать подготовку к актуализации Соглашения об ассоциации в торговой части. Такая возможность откроется для нас в следующем году, мы должны быть к этому готовы,
- сказал он.

Комиссар Варгеи подчеркнул, что ЕС планирует в этом году завершить всю подготовительную работу для пересмотра торговой части соглашения.

Мы планируем сделать всю подготовительную работу уже в этом году, чтобы как можно скорее сделать этот пересмотр в следующем году и подписать все необходимые документы,
- сказал он.

 

Напомним, что в 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной. Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей.

Экономическая часть соглашения, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики. 



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