Пожары в Австралии: более ста видов животных нуждаются в помощи

В Австралии после масштабных пожаров, продолжавшихся в течении месяцев, 113 видам животных необходима "срочная помощь". Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на ВВС.
Речь идет про 13 видов птиц, 20 видов рептилий, пять беспозвоночных, 19 млекопитающих, 22 вида раков и 17 видов рыб.
Наблюдения также показывают, что, по всей видимости, пожары не привели к вымиранию какого-либо вида, но почти все виды в списке потеряли по крайней мере 30% их среды обитания.
По мнению экспертов, коала и валлаби, а также пострадавшие виды птиц, рыб и лягушек являются одними из тех, кто нуждается в наибольшей помощи.
Напомним, что ранее в Австралии ливни потушили лесной пожар в австралийском Новом Южном Уэльсе, который продолжался несколько месяцев.
Но затем в Австралии началась эвакуация людей из-за ливней. В зоне подтопления оказались населенные пункты вдоль северо-восточного побережья – от Сиднея до Порта-Маккуори.