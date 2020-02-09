Пожары в Австралии: более ста видов животных нуждаются в помощи

В Австралии после масштабных пожаров, продолжавшихся в течении месяцев, 113 видам животных необходима "срочная помощь". Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на ВВС.

Австралия определила 113 видов животных, которые нуждаются в срочной помощи после того, как их численность и среда обитания были разрушены недавними лесными пожарами,

- сказано в сообщении.

Речь идет про 13 видов птиц, 20 видов рептилий, пять беспозвоночных, 19 млекопитающих, 22 вида раков и 17 видов рыб.

Наблюдения также показывают, что, по всей видимости, пожары не привели к вымиранию какого-либо вида, но почти все виды в списке потеряли по крайней мере 30% их среды обитания.

По мнению экспертов, коала и валлаби, а также пострадавшие виды птиц, рыб и лягушек являются одними из тех, кто нуждается в наибольшей помощи.

Напомним, что ранее в Австралии ливни потушили лесной пожар в австралийском Новом Южном Уэльсе, который продолжался несколько месяцев.

Но затем в Австралии началась эвакуация людей из-за ливней. В зоне подтопления оказались населенные пункты вдоль северо-восточного побережья – от Сиднея до Порта-Маккуори.