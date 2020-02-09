Ермак рассказал, чем будет заниматься в должности главы Офиса президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, чем будет заниматься на новой должности. Об этом он сказал в ходе своего брифинга, передает РБК-Украина.
По его словам, прекращение войны на Донбассе остается одним из приоритетных направлений работы.
Глава ОП отметил, что офис планирует более эффективно работать с губернаторами.
Еще одно направление, это наша цель и желание, чтобы Украина стала экономической Меккой. У нас есть конкретные шаги и программы, как это сделать.
Также в ходе пресс-конференции Ермак заверил, что Офис президента будет гарантом свободы слова и независимости СМИ в нашей стране.
Ермак пообещал, что коммуникации Офиса президента будут на более высоком уровне.
Напомним, что вчера Ермак возглавил Офис президента вместо Андрея Богдана. До этого он занимал должность помощника президента Украины.
Так, во вторник Зеленский также подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности председателя ОП. На данный момент сам Богдан свою отставку не прокомментировал.