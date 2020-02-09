Ермак рассказал, чем будет заниматься в должности главы Офиса президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, чем будет заниматься на новой должности. Об этом он сказал в ходе своего брифинга, передает РБК-Украина.

По его словам, прекращение войны на Донбассе остается одним из приоритетных направлений работы.

Во-первых, я не оставлю те направления, которыми я руководствовался и занимался последнее время. Безусловно, сегодня для ОП одним из приоритетов является прекращение войны на Донбассе. Поэтому это направление остается приоритетным. Внешнеполитические направления, безусловно останутся в моем внимании. Я буду заниматься ими тоже,

- сказал Ермак.

Глава ОП отметил, что офис планирует более эффективно работать с губернаторами.

Одним из направлений, очень важным, будет региональная политика. Мы будем еще более эффективно работать с губернаторами. Команда губернаторов практически уже сформирована. Это молодые профессиональные люди, они имеют конкретные задачи. Задача ОП, чтобы результаты реформ, труда, почувствовал каждый гражданин,

- заявил Ермак.

Еще одно направление, это наша цель и желание, чтобы Украина стала экономической Меккой. У нас есть конкретные шаги и программы, как это сделать.

Сегодня эту задачу получили наши губернаторы. Сегодня этим занимается правительство, все кто вовлечен в работу по улучшению инвестиционного климата,

- сказал он.

Также в ходе пресс-конференции Ермак заверил, что Офис президента будет гарантом свободы слова и независимости СМИ в нашей стране.

Ермак пообещал, что коммуникации Офиса президента будут на более высоком уровне.

Мы признаем, что есть многое, что нужно сделать со стороны коммуникаций. Вы увидите, что коммуникации Офиса президента будут на более высоком уровне,

- заявил он.

Напомним, что вчера Ермак возглавил Офис президента вместо Андрея Богдана. До этого он занимал должность помощника президента Украины.

Так, во вторник Зеленский также подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности председателя ОП. На данный момент сам Богдан свою отставку не прокомментировал.